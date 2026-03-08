Durante la Paris Fashion Week 2026, attori, modelle e influencer sono arrivati in città per assistere alle sfilate. Tra le protagoniste, Winona Ryder ha sfoggiato un taglio shag di Balenciaga, mentre le star sedute in prima fila hanno mostrato diversi look di bellezza. L'evento si svolge nella capitale francese, attirando numerosi presenti e appassionati di moda.

L'attrice con un ciuffo dall'onda rétro e capelli dalla texture wet. L'attrice con un taglio shag texturizzato. Mugler Chappell Roan Victory Rolls e make-up teatrale. Annalisa Cat eye bold e labbra rosse. Barbara Palvin Meddy bun e tendrils. Chiara Ferragni Onde effetto salsedine messy e stropicciate. Rick Owens Coco Rocha Microliner e accontiatura all Cime Tempestese me Goth. Schiaparelli Chiara Ferragni Raccolto tiratissimo e bon ton. Chloé Il make-up rosa con occhi al naturale e labbra illuminate da un velo di rossetto è il più virale di questa Paris Fashion Week. Alexa Chung insegna. Viso naturale e labbra con un tocco di rosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paris Fashion Week 2026, Winona Ryder con un taglio shag iconico da Balenciaga e gli altri beauty look delle star in front row

Paris Fashion Week 2026, Naomi Watts con caschetto bon ton da Balmain e gli altri beauty look delle star in front rowLabbra brillanti in rosa per Kate Moss Lila Moss con trucco “clean girl aesthetic”.

Pamela Anderson con shag alla Mick Jagger e gli altri beauty look delle star in front row alla New York Fashion WeekLa settimana della moda, che presenta le collezioni per l'autunno-inverno 2026-2027, è ricchissima di star che fanno parlare più degli abiti in...

