M' illumino di meno il Madonie Unesco Global Geopark invita le scuole ad aderire

Il Madonie Unesco Global Geopark lancia un appello alle scuole del territorio dopo aver deciso di spegnere le luci per M’illumino di Meno 2026, iniziativa di Rai Radio2 che invita a ridurre i consumi energetici. La proposta mira a coinvolgere studenti e insegnanti in azioni concrete per sensibilizzare sull’efficienza energetica, come ridurre l’uso di apparecchiature elettriche non necessarie. Lo staff del parco si impegna a fornire materiali didattici e supporto pratico per le attività scolastiche.

La storica campagna nazionale di sensibilizzazione sul risparmio energetico è promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 Lunedì 16 febbraio si celebra la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, istituita dal Parlamento italiano nel 2022 e condivisa anche da numerose realtà europee. Un appuntamento che, anno dopo anno, coinvolge enti, scuole, associazioni e cittadini in un gesto semplice ma carico di significato: spegnere una luce per accendere una coscienza. “Spegnere una luce per accendere una coscienza” non è soltanto uno slogan, ma un programma educativo e civile.🔗 Leggi su Palermotoday.it

