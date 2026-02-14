Roma San Lorenzo | degrado e occupazioni abusive interventi a tappeto ma servono soluzioni strutturali

A San Lorenzo, a Roma, il quartiere storico si trova di fronte a un continuo aumento di degrado e occupazioni abusive, che spinge le autorità a intervenire con operazioni frequenti. La zona, nota per la sua vita culturale e universitaria, è diventata il centro di numerosi sgomberi e controlli, ma il problema rimane irrisolto. Durante gli ultimi giorni, sono stati posti i sigilli a diversi immobili occupati illegalmente, mentre le strade si riempiono di rifiuti e vandali. La mancanza di soluzioni strutturali fa temere che questa situazione possa peggiorare ancora.

San Lorenzo, sigilli e degrado: una spirale senza fine nel cuore di Roma. San Lorenzo, quartiere storico di Roma, è teatro di un'ennesima escalation di interventi mirati a contrastare degrado e occupazioni abusive. Sabato 14 febbraio 2026, un immobile comunale abbandonato in via degli Irpini è stato sigillato, mentre proseguono gli sgomberi nell'area del cantiere dell'ANAS sotto la Tangenziale Est. Un'azione che, se da un lato risponde alle crescenti preoccupazioni dei residenti, dall'altro riapre il dibattito sulla necessità di soluzioni strutturali per un quartiere in sofferenza. L'intervento nel cantiere e la persistenza del problema.