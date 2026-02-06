Lindsey Vonn si allena con il ginocchio rotto, decisa a tornare in pista per le Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa ha condiviso sui social un video del suo allenamento, nonostante il dolore, dicendo: “Non mi arrendo! Al lavoro il più duramente possibile perché accada”.

“Non mi arrendo! Al lavoro il più duramente possibile perché accada”. La campionessa e leggenda dello sci alpino, Lindsey Vonn, ha postato sui social parte di un suo allenamento in vista della discesa libera delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il punto è che Vonn ha annunciato, dopo la caduta nella gara “folle” di Crans-Montana, di essersi rotta il crociato del ginocchio sinistro. Dopo il via libera dei medici, sarà in gara. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’allenamento da brividi col crociato rotto della campionessa Lindsey Vonn: “Olimpiadi? Non mi arrendo” – Video

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si prepara a tornare in pista dopo aver affrontato un infortunio al crociato.

Lindsey Vonn annuncia che parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonostante abbia il crociato rotto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: I migliori sport per chi soffre di dolori articolari dopo i 60 anni; Brividi in Tirolo: camminare e nuotare nel Ghiacciaio dell’Hintertux; Jacquelin da brividi: 'Gareggerò con l'orecchino che la famiglia Pantani mi ha donato. Marco, il mio idolo'; Franzoni da brividi! A Crans Montana rischia di cadere, ma resta in piedi con una magia.

Lindsey, sei una forza della natura! A pochi giorni dalla notizia di voler partecipare ai Giochi nonostante la rottura del crociato, Vonn continua con gli allenamenti, anche in palestra. facebook

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina hanno la loro prima grande storia ancor prima di iniziare: quella di Lindsey Vonn. L’americana si è rotta il crociato una settimana fa ma ha annunciato che proverà comunque a gareggiare per il sogno olimpico x.com