Paralimpiadi Milano Cortina oro Mazzel e argento Bertagnolli

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina, questa mattina, Chiara Mazzel ha conquistato il suo secondo oro italiano, mentre Bertagnolli ha ottenuto l'argento nel Super-G. La competizione si è svolta senza incidenti, e le due atlete hanno portato a casa i rispettivi riconoscimenti. La giornata ha visto protagonisti due atleti italiani che hanno portato a termine le gare con ottimi risultati.

Alle Paralimpiadi Milano Cortina questa mattina Chiara Mazzel ha vinto il secondo oro italiano, bene anche Bertagnolli con l'argento al Super-G Mattinata da sogno per le Paralimpiadi Milano Cortina, in poche ore sono state conquistate due medaglie preziose, Chiara Mazzel ha vinto l'oro nel supergigante ipovedente; mentre lo sciatore Giacomo Bertagnolli ha ottenuto la medaglia d'argento nel Super-G. Si tratta della doppia medaglia per entrambi: lei aveva già vinto l'argento, mentre lui il bronzo. Non si è fatto attendere il commento da parte del Ministro Abodi che si è congratulato con i due campioni che hanno conquistato la quarta e quinta medaglia italiane.