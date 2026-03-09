Paralimpiadi Milano Cortina oro Mazzel e argento Bertagnolli

Da ildifforme.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina, questa mattina, Chiara Mazzel ha conquistato il suo secondo oro italiano, mentre Bertagnolli ha ottenuto l'argento nel Super-G. La competizione si è svolta senza incidenti, e le due atlete hanno portato a casa i rispettivi riconoscimenti. La giornata ha visto protagonisti due atleti italiani che hanno portato a termine le gare con ottimi risultati.

Alle Paralimpiadi Milano Cortina questa mattina Chiara Mazzel ha vinto il secondo oro italiano, bene anche Bertagnolli con l'argento al Super-G Mattinata da sogno per le Paralimpiadi Milano Cortina, in poche ore sono state conquistate due medaglie preziose, Chiara Mazzel ha vinto l’oro nel supergigante ipovedente; mentre lo sciatore Giacomo Bertagnolli ha ottenuto la medaglia d’argento nel Super-G. Si tratta della doppia medaglia per entrambi: lei aveva già vinto l’argento, mentre lui il bronzo. Non si è fatto attendere il commento da parte del Ministro Abodi che si è congratulato con i due campioni che hanno conquistato la quarta e quinta medaglia italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

paralimpiadi milano cortina oro mazzel e argento bertagnolli
© Ildifforme.it - Paralimpiadi Milano Cortina, oro Mazzel e argento Bertagnolli

Articoli correlati

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 marzo in DIRETTA: Chiara Mazzel oro, Giacomo Bertagnolli argentoBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Paralimpiadi Milano Cortina, prime medaglie per l’Italia: argento per Mazzel, Bertagnolli è bronzo(Adnkronos) – Iniziano in maniera splendida le Paralimpiadi di Milano Cortina per l'Italia, oggi sabato 7 marzo.

ParaMiCortina #4 È già tempo di medaglie

Video ParaMiCortina #4 È già tempo di medaglie

Contenuti utili per approfondire Paralimpiadi Milano Cortina

Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Paralimpiadi 2026, già due ori per l’Italia: eguagliato Pechino | La classifica aggiornata; Paralimpiadi 2026: quante medaglie ha vinto l'Italia?; Il primo oro dell’Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina.

paralimpiadi milano cortina paralimpiadi milano cortina oroChiara Mazzel, splendido Oro alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026! Dalla scoperta del glaucoma e il buio al trionfo nel Super-G, storia di una sciatrice indomitaNella mattinata di lunedì 9 marzo la sciatrice ipovedente Chiara Mazzel alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 ha vinto l'Oro nel Super-G femminile ... vogue.it

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 5Nel conteggio aggiornato a prima dell’inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il palmares italiano vantava un totale di 73 podi (per altrettante medaglie). Nella storia, gli azzurri avevano ... tg24.sky.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.