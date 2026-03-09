Dopo dodici anni, l’inno e la bandiera russi sono tornati sul podio delle Paralimpiadi. La prima volta dalla riammissione ai Giochi, una atleta ha vinto la medaglia d’oro nel superG, portando sul palco ufficiale la musica e il simbolo della Russia, in accordo con le decisioni del Comitato Paralimpico Internazionale.

Per la prima volta dalla riammissione ai Giochi, sul podio delle Olimpiadi risuona l’inno russo ed è issata la bandiera della Russia, come previsto dal Comitato Paralimpico Internazionale. È infatti arrivato il primo oro per la Russia ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. A vincerlo è stata la 23enne Varvara Voronchikhina, originaria di Irkutsk in Siberia, che ha vinto il supergigante standing. Con il tempo di 1’15?60 Voronchikhina ha preceduto la francese Aurelie Richard di 1?96, mentre il bronzo è andato alla svedese Ebba Aarsjoe a 2?04, ma l’attenzione era tutta per la cerimonia di premiazione sul podio. I Giochi Paralimpici 2026 hanno segnato il ritorno dello sport russo con inno e bandiera dopo la doppia sospensione, quella per doping e a seguito dell’invasione militare in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paralimpiadi, inno e bandiera della Russia tornano sul podio dopo 12 anni: Voronchikhina oro nel superG

Articoli correlati

Leggi anche: Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina tornano bandiera e inno della Russia: “Come qualsiasi altro Paese”. Gli organizzatori: “Non è una nostra decisione”

Paralimpiadi Milano-Cortina, Russia e Bielorussia con bandiera e inno: scoppia la polemicaSvolta ufficiale in vista delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha stabilito che dieci...

Aggiornamenti e notizie su Paralimpiadi inno e bandiera della...

Temi più discussi: Paralimpiadi invernali 2026 Milano Cortina, cerimonia d'apertura all'Arena di Verona. FOTO; Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou e highlights; Life in Motion, una lama di luce taglia il cielo sull'Arena: inno al coraggio di cambiare il mondo; Le foto e i video della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Paralimpiadi 2026, Russia primo oro e inno: Voronchikhina vince Super GLa russa Varvara Voronchikhina ha vinto il Super-G standing femminile alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Si tratta della prima medaglia d'oro della Russia a un evento paralimpico dopo i Giochi di ca ... sport.sky.it

Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con la bandiera, tanti Paesi pronti a boicottare l'aperturaLa protesta contro la riammissione delle atlete e atleti russi e bielorussi con inno, bandiera, sigla e divise ufficiali ... milanotoday.it

Cari amici e care amiche, da Cortina, in questi giorni di “Paralimpiadi”, sta arrivando qualcosa che va oltre lo sport e oltre le medaglie. Sta arrivando una lezione di forza, di coraggio e di umanità che merita di essere ascoltata fino in fondo. L’Italia ha già comin - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali #MilanoCortina2026, i risultati degli italiani: oro per #Mazzel nel SuperG #SkySport x.com