Oggi si svolge la giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con eventi in corso e aggiornamenti in tempo reale. Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di superG. La diretta live comprende gli ultimi sviluppi delle competizioni e i risultati delle varie discipline in programma. Gli spettatori possono seguire la cronaca degli eventi e le classifiche aggiornate.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Passa nettamente al comando la svedese che taglia il traguardo in 1:17.64. Aarsjoe precede Gosselin di 5.35 secondi La canadese stoppa il cronometro in 1:22.99. Tocca ora ad Ebba Aarsjoe Gara dominata da Chiara Mazzel che ha sfiorato la perfezione quest’oggi. L’azzurra ha commesso solamente una piccola sbavatura al Rumerlo, dove ha perso per un attimo la linea complice una grande velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 marzo in DIRETTA: Chiara Mazzel oro in superG!

