Paralimpiadi Mazzel vince l’oro nel superG Per l’Italia è il secondo già eguagliato Pechino 2022

Durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina, Chiara Mazzel ha vinto la medaglia d’oro nel superG ipovedenti, portando così l’Italia al secondo oro complessivo, già eguagliato il risultato di Pechino 2022. La sciatrice aveva già ottenuto un argento nella discesa libera prima di questa vittoria, che rappresenta una delle gare più rapide e impegnative della manifestazione.

Seconda medaglia d’oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Questa volta arriva dal superG ipovedenti, con Chiara Mazzel che – dopo l’argento nella discesa libera – ha conquistato il metallo più pregiato. L’azzurra, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha ottenuto il miglior tempo con 1’14”84. Argento per l’austriaca Veronika Aigner (+0,60) e bronzo per la slovacca Alexandra Rexova (+4.85). Eguagliato il numero di medaglie d’oro vinte a Pechino 2022: l’Italia ne aveva infatti vinte due nell’ultima edizione in Cina, con 7 podi complessivi. Ora è già a quota 4 medaglie. Ogni tanto faccio il guardalinee nei campetti fuori porta. E... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

