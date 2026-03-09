MAGICA Chiara Mazzel! Batte Veronika Aigner ed è oro in superG alle Paralimpiadi!

Chiara Mazzel ha vinto l'oro nel SuperG alle Paralimpiadi, battendo Veronika Aigner. La gara si è svolta sulle piste dell’Olympia delle Tofane, dove lo sci alpino italiano ha ottenuto un risultato importante. La vittoria di Mazzel rappresenta un traguardo significativo per l’atleta, che ha concluso la prova con il miglior tempo. La competizione si è svolta oggi, attirando l’attenzione degli appassionati di sport.

Il SuperG sull'Olympia delle Tofane continua a portare fortuna allo sci alpino italiano. Dopo le straordinarie emozioni firmate da Federica Brignone nel corso dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, questa volta è stata Chiara Mazzel a raccoglierne idealmente il testimone, trionfando oggi nel supergigante paralimpico sulle nevi ampezzane. La ventinovenne trentina, argento nella discesa della categoria visually impaired (ipovedenti), aveva chiuso con un pizzico di insoddisfazione la gara che aveva aperto il programma di questi Giochi. La prova odierna le ha offerto l'occasione per rifarsi e per battere l'austriaca Veronika Aigner, vincitrice proprio della discesa.