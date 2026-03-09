Paralimpiadi Invernali 2026 Bertagnolli-Ravelli fanno argento in superG | è grande Italia a Cortina

Durante le Paralimpiadi Invernali 2026 a Cortina, Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli hanno conquistato la medaglia d’argento nella gara di superG. Bertagnolli, con un totale di dieci medaglie paralimpiche, ha ottenuto questo risultato insieme al suo compagno di squadra, rafforzando la presenza italiana in questa competizione. La gara si è svolta oggi sulla pista di Cortina.

Cortina, 9 marzo 2026 – Giacomo Bertagnolli aggiunge una medaglia in bacheca, nelle sue sconfinate conquiste paralimpiche (ben 10 medaglie in totale). E l'argento della giornata di oggi fa proprio 10 e lode. L'Azzurro mette al collo l'argento in superG, insieme alla sua bravissima guida Andrea Ravelli, che ha ottenuto grandi successi sulla neve a cinque cerchi. Il tempo del podio è stato quello di 1:12.15 e nella categoria visual impaired. E' il secondo alloro per lo stesso Bertagnolli e per Ravelli ai Giochi di Milano Cortina 2026. L'oro è andato all'austriaco Johannes Aigner e alla sua guida Nico Haberl (1:11.99), il bronzo, invece, al canadese Kalle Ericsson (guida Sierra Smith) con 1:13.