Paralimpiadi Invernali 2026 Bertagnolli-Ravelli fanno argento in superG | è super Italia a Cortina

Durante le Paralimpiadi Invernali 2026 a Cortina, Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli hanno conquistato una medaglia d’argento nel supergigante. Bertagnolli, che ha già vinto dieci medaglie paralimpiche, si è distinto in questa competizione insieme al suo compagno di squadra. La gara si è svolta questa mattina, attirando l’attenzione degli appassionati di sport paralimpici presenti sulle piste.

Cortina, 9 marzo 2026 – Giacomo Bertagnolli aggiunge una medaglia in bacheca, nelle sue sconfinate conquiste paralimpiche (ben 10 medaglie in totale). E l'argento della giornata di oggi fa proprio 10 e lode. L'Azzurro mette al collo l'argento in superG, insieme alla sua bravissima guida Andrea Ravelli, che ha ottenuto grandi successi sulla neve a cinque cerchi. Il tempo del podio è stato quello di 1:12.15 e nella categoria visual impaired. E' il secondo alloro per lo stesso Bertagnolli e per Ravelli ai Giochi di Milano Cortina 2026. L'oro è andato all'austriaco Johannes Aigner e alla sua guida Nico Haberl (1:11.99), il bronzo, invece, al canadese Kalle Ericsson (guida Sierra Smith) con 1:13.