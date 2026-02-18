Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina tornano bandiera e inno della Russia | Come qualsiasi altro Paese Gli organizzatori | Non è una nostra decisione

La bandiera e l’inno della Russia sono tornati alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, provocando reazioni contrastanti. Gli organizzatori hanno spiegato che non hanno scelto questa decisione, sottolineando che si tratta di una questione che riguarda le autorità internazionali. La presenza dei simboli russi ha suscitato polemiche tra le associazioni di atleti e sostenitori, alcuni dei quali hanno manifestato il loro disappunto. Intanto, i rappresentanti dell’organizzazione hanno confermato che la scelta di riaprire i simboli russi non dipende da loro.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 torna la bandiera russa. E con essa l'inno, i colori, i simboli ufficiali. Mentre la guerra in Ucraina prosegue dal febbraio 2022 e il dibattito internazionale resta acceso, lo sport paralimpico compie una scelta che segna una netta discontinuità rispetto agli ultimi anni. La svolta è dell' International Paralympic Committee: sei atleti russi e quattro bielorussi potranno gareggiare non più sotto la formula dei " neutrali ", ma rappresentando ufficialmente il proprio Paese. I dieci qualificati, specifica l'Ipc, saranno trattati "come quelli di qualsiasi altro Paese ".

Milano-Cortina, svolta alle Paralimpiadi: gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionaliGli organizzatori delle Paralimpiadi di Milano-Cortina hanno deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con bandiere e inni nazionali, a causa delle pressioni di alcuni comitati sportivi e delle proteste dei loro rappresentanti.

