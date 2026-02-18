Paralimpiadi Milano-Cortina Russia e Bielorussia con bandiera e inno | scoppia la polemica
Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di far gareggiare dieci atleti russi e bielorussi con bandiera e inno, provocando un acceso dibattito. La scelta riguarda sei sportivi russi e quattro bielorussi che potranno competere sotto i colori dei loro Paesi durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa decisione ha sollevato molte proteste tra gli organizzatori e le associazioni di supporto ai diritti umani, che temono un rischio di strumentalizzazione politica.
Svolta ufficiale in vista delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha stabilito che dieci atleti, sei russi e quattro bielorussi, potranno partecipare rappresentando i propri Paesi con bandiera, divisa e inno nazionali. Una decisione che segna un cambio di rotta rispetto alle restrizioni adottate dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 e al sostegno fornito da Minsk a Mosca. Dalla neutralità al reintegro ufficiale. Ai Giochi di Parigi 2024 Russia e Bielorussia erano state escluse come delegazioni ufficiali. Alcuni atleti avevano gareggiato soltanto come individuali neutrali, seguendo la linea del Comitato Olimpico Internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina tornano bandiera e inno della Russia: “Come qualsiasi altro Paese”. Gli organizzatori: “Non è una nostra decisione”La bandiera e l’inno della Russia sono tornati alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, provocando reazioni contrastanti.
Sospensione revocata: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiereLa sospensione delle atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi è stata revocata, permettendo loro di partecipare nuovamente alla competizione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sospensione revocata: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiere; Dieci atleti russi e bielorussi potranno gareggiare alle Paralimpiadi rappresentando i rispettivi paesi; Paralimpiadi Milano Cortina, sì alle gare con inni e bandiere per gli atleti russi e bielorussi; Milano-Cortina 2026, Russia e Bielorussia gareggeranno alle Paralimpiadi sotto le rispettive bandiere.
Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiere: la sospensione revocata e l'indignazione di Kiev. «Scandaloso»Alle Paralimpiadi di Milano Cortina – che si svolgeranno dal 6 al 15 marzo – sei atleti russi e quattro bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e il ... ilmessaggero.it
Perché alle Paralimpiadi ci saranno bandiere e inni di Russia e Bielorussia: la decisione e le protesteL’International Paralympic Committee (IPC)Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Russia e Bielorussia tornano con bandiera e inno autorizza dieci atleti ... fanpage.it
Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina tornano bandiera e inno della Russia: “Come qualsiasi altro Paese”. Gli organizzatori: “Non è una nostra decisione” x.com
Svolta dell’International Paralympic Committee (IPC): alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 , sei atleti russi e quattro bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e non saranno più «neutrali». Dopo la messa al bando seguita all'invasi facebook