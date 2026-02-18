Paralimpiadi Milano-Cortina Russia e Bielorussia con bandiera e inno | scoppia la polemica

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di far gareggiare dieci atleti russi e bielorussi con bandiera e inno, provocando un acceso dibattito. La scelta riguarda sei sportivi russi e quattro bielorussi che potranno competere sotto i colori dei loro Paesi durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa decisione ha sollevato molte proteste tra gli organizzatori e le associazioni di supporto ai diritti umani, che temono un rischio di strumentalizzazione politica.

Svolta ufficiale in vista delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha stabilito che dieci atleti, sei russi e quattro bielorussi, potranno partecipare rappresentando i propri Paesi con bandiera, divisa e inno nazionali. Una decisione che segna un cambio di rotta rispetto alle restrizioni adottate dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 e al sostegno fornito da Minsk a Mosca. Dalla neutralità al reintegro ufficiale. Ai Giochi di Parigi 2024 Russia e Bielorussia erano state escluse come delegazioni ufficiali. Alcuni atleti avevano gareggiato soltanto come individuali neutrali, seguendo la linea del Comitato Olimpico Internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

