paralimpiadi chiara mazzel oro nel supergigante ipovedenti

Chiara Mazzel ha vinto la medaglia d’oro nel supergigante ipovedenti durante le Paralimpiadi di Milano Cortina. Con la guida di Nicola Cotti Cottini, ha concluso la gara con il tempo di 1’14”84, conquistando il primo posto. La atleta italiana ha affrontato la discesa insieme al suo accompagnatore, dimostrando grande determinazione. La vittoria si è svolta sulla pista di gara in una giornata di competizione intensa.

Medaglia d’oro per Chiara Mazzel nel supergigante ipovedenti alle Paralimpiadi di Milano Cortina. L’azzurra, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha ottenuto il miglior tempo con 1’14”84. Argento per l’austriaca Veronika Aigner (+0,60) e bronzo per la slovacca Alexandra Rexova (+4.85). Dopo il trionfo di ieri di Emanuel Perathoner, nello snowboard cross, è arrivato quindi il secondo successo per la spedizione italiana e la seconda medaglia per Mazzel, che aveva già ottenuto un argento in discesa.? CHIARAAAAAAA!!!!! Un ottimo risveglio questa mattina con Chiara Mazzel e la sua guida Nicola Cotti Cottini, primi nel Super G VI.? CHE S P E T T A C O L O! pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

