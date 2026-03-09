Oggi si svolgono le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con Chiara Mazzel tra gli atleti in gara che punta a conquistare un oro. La giornata vede anche altre competizioni e aggiornamenti sulle varie discipline, mentre gli appassionati seguono in tempo reale le performances degli atleti italiani e internazionali. La diretta live continua con aggiornamenti continui sugli eventi in corso.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Terza posizione per Rexova che taglia il traguardo in 1:19.69 a 4.85 da Chiara Mazzel È il momento della slovacca Alexandra Rexova, campionessa olimpica uscente. Errore di Stary!! L’austriaca colpisce con la spalla sinistra la quartultima porta e finisce per terra. Non sembra ci siano particolari conseguenze per Stary che però era in lotta per una medaglia Distacco alto anche per la coreana che stoppa il cronometro in 1:21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 marzo in DIRETTA: Chiara Mazzel sogna l’oro!

