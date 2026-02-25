Para ice hockey nuova magia Ecco la nazionale del Canada | Tutto perfetto vogliamo l’oro

Una settimana di allenamenti intensi a Varese ha portato la nazionale canadese di para ice hockey a prepararsi per le Paralimpiadi di Milano-Cortina. La causa è il desiderio di conquistare la medaglia d’oro, e i giocatori sono determinati a ottenere il massimo risultato. Durante la sessione, hanno perfezionato le strategie e affinato le capacità fisiche, pronti a sfidare gli avversari. La squadra si concentra ora sulla prossima sfida, con grande entusiasmo.

Una settimana di preparazione a Varese per la nazionale di para ice hockey del Canada, che sarà impegnata a partire dal 7 marzo nelle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Un altro team internazionale ha scelto quindi la città giardino, dopo che la nazionale giapponese di pattinaggio artistico si è allenata nelle scorse settimane al Palaghiaccio, in occasione della fortunata spedizione olimpica che si è conclusa con sei medaglie. Lo stesso impianto ospita da domenica il team nordamericano, uno dei più forti al mondo nella disciplina del para ice hockey. La squadra è stata infatti campione mondiale per cinque volte (2000, 2008, 2013, 2017 e 2024) e a livello paralimpico vanta l’oro di Torino 2006, affiancato da diverse medaglie d’argento e di bronzo ottenute tra Nagano 1998 e Pechino 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

