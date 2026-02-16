L’Italia del curling crolla a sorpresa contro la Cina | ecco cosa serve per conquistare la semifinale

L’Italia del curling ha perso contro la Cina, con un risultato di 11-4, perché ha commesso troppi errori durante la partita. La sconfitta, avvenuta ieri, rischia di compromettere la qualificazione alle semifinali ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La squadra italiana ha mostrato alcune difficoltà nel controllo delle pietre e nella strategia, lasciando spazio agli avversari di approfittarne.

L'Italia di curling viene sconfitta a sorpresa 11-4 dalla Cina e mette in serio pericolo la rincorsa ad una medaglia a Milano-Cortina 2026. Troppo brutta per essere vera, la squadra azzurra a dispetto di tutti i pronostici, crolla contro i cinesi, fanalini di coda, ancora a secco di vittorie e reduci da cinque sconfitte consecutive. Non c'è mai stata storia sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, dove gli asiatici rubano tre mani consecutive in avvio di partita e vanno a vincere in soli sette end. Un distacco troppo ampio per essere colmato per Retornaz e compagni, a cui serviva una vittoria per inseguire la qualificazione alle semifinali, a cui prenderanno parte le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.