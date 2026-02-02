L' inchiesta per corruzione nella sanità il Riesame accoglie solo 2 degli 8 ricorsi della Procura

Il tribunale del Riesame ha deciso di accogliere solo due dei otto ricorsi presentati dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta di corruzione che riguarda la sanità. Tra gli indagati, l’ex presidente della Regione, Totò, è tornato agli arresti domiciliari. La decisione lascia aperte molte domande sulla posizione degli altri coinvolti e sulle future mosse delle forze dell’ordine.

Nello specifico, il collegio presieduto da Annalisa Tesoriere ha deciso di applicare l'interdizione dall'attività d'impresa per un anno all'imprenditore Sergio Mazzola e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il faccendiere Ferdinando Aiello. Respinte invece le richieste dei pm per gli imprenditori Marco Dammone e Mauro Marchese, per il direttore generale dell'Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone e per i componenti della commissione di gara indetta dalla stessa azienda sanitaria, Paolo Bordonaro, Giuseppe Di Mauro e Paolo Emilio Russo. In prima battuta i pm avevano chiesto gli arresti domiciliari per 17 persone, ma il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura soltanto per Cuffaro, per l'ex manager di Villa Sofia, Roberto Colletti, e per il direttore del Trauma center dello stesso ospedale, Antonio Iacono.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Procura di Palermo ha impugnato davanti al tribunale del Riesame la decisione del gip riguardante le misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta sui presunti illeciti nella sanità siciliana.

