Un uomo è stato arrestato e tenuto in carcere per 45 giorni dopo le accuse di abusi mosse dalle sue figlie minori, di 10 e 13 anni. Tuttavia, il Tribunale dell’Aquila ha successivamente assolto l’uomo, stabilendo che le dichiarazioni delle bambine non avevano fondamento. Le accuse sono state quindi ritenute infondate e l’uomo è stato rimesso in libertà.

Le dichiarazioni delle figlie minori avevano portato il padre ad essere arrestato e detenuto per 45 giorni ma per il Tribunale dell’Aquila, le due bambine di 10 e 13 anni non sono state ritenute pienamente attendibili. Non sarebbero emersi riscontri oggettivi in grado di confermare le accuse. Di qui l’assoluzione per il padre e la convivente «perché il fatto non sussiste». Il processo, con rito abbreviato, è nato dalle accuse di presunti abusi sessuali e lesioni che avevano coinvolto un padre aquilano di 58 anni, e la sua nuova compagna romana, residente all’Aquila. Al centro del procedimento c’erano le dichiarazioni delle due figlie minorenni dell’uomo, che costituivano di fatto l’unica fonte diretta delle accuse. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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«Papà abusa di noi». Ma erano solo bugie, l’uomo assolto dopo 45 giorni di carcere

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