Paolo Patui a San Daniele per la rassegna Leggermente

A San Daniele si tiene la rassegna Leggermente con la partecipazione di Paolo Patui. Dopo l’intervento di Roberto Bonzio sulle storie di innovazione, l’evento prosegue in un momento che assume un rilievo emotivo speciale. La manifestazione continua a coinvolgere il pubblico con incontri e approfondimenti. La giornata si svolge nel rispetto del programma stabilito senza interruzioni o variazioni.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Dopo il viaggio tra le storie di innovazione di Roberto Bonzio, la rassegna Leggermente vive un momento di particolare significato emotivo. Martedì 17 marzo, alle ore 21, il palco del Cinema Splendor ospita un "ritorno a casa" molto atteso: quello di Paolo Patui. Già direttore artistico della rassegna, Patui torna a San Daniele nelle vesti di autore e regista per presentare un’opera necessaria, che scava nelle pieghe rimosse della nostra memoria collettiva. Scomparsi per decenni dai radar della storia e ignorati a lungo: questa è stata per molti anni la triste e ingiusta sorte dei profughi del litorale austriaco, e non solo, tra iI 1915 e il 1918. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

