San Daniele ha deciso di celebrare il 14 febbraio, invece di seguire la tradizione di San Valentino, perché vuole portare un tocco di autenticità alle festività. In questa giornata, molti si scambiano regali romantici, ma il prosciutto locale diventa il simbolo di una festa più semplice e concreta, da condividere con amici e famiglia.

Oggi tutti parlano di fiori, cioccolatini e cuoricini, ma io ho deciso di festeggiare a modo mio. Per me, il vero protagonista di questa giornata non è Cupido, ma il prosciutto di San Daniele. La mia idea di amore alternativo? Fettine di San Daniele, fette di pecorino, 5-6 tozzetti integrali e un mezzo litro di vino rosso caldo. Chi ha detto che per San Valentino servono cioccolatini? Io credo che la felicità passi anche per il palato. A giudicare dalle reazioni dei miei amici, sembra che il San Daniele oggi abbia conquistato più cuori di qualsiasi mazzo di rose. Quindi il mio consiglio per chi vuole un San Valentino alternativo è semplice: dimenticate i cioccolatini e brindate con prosciutto e vino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Addio San Valentino, benvenuto San Daniele

Domani a Piazza San Pasquale si prepara un San Valentino speciale.

Argomenti discussi: Fortnite: Evento Love & Legends, New Music Pass e altro ancora!.

ADDIO ALL'OLMO SECOLARE DI SAN LORENZO Dopo più di 500 anni San Lorenzo dice addio all'olmo secolare di piazza Regina Margherita, protagonista di leggende e simbolo del territorio, che stanotte si è arreso al vento https://www.cultandsocial.it/addi facebook