Rassegna Mariuccia Linder il concerto di Rocco Daniele Carlucci apre il nuovo anno teatrale

Il nuovo anno teatrale si apre con il concerto di Rocco Daniele Carlucci, che ha inaugurato la rassegna Mariuccia Linder 20252026. L’evento si è tenuto nel teatro di Agrigento, attirando un buon pubblico. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale TeatrAnima, vuole ricordare la figura di Mariuccia Linder, insegnante, pittrice e poetessa, e mantenere vivo il suo spirito artistico. La serata ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori, pronti a seguire le prossime tappe

Sabato 31 gennaio alle 18, nella sala del Teatranimahub, il centro culturale realizzato dall’associazione all’interno dell’ex Istituto GioeniSalesiani in via Oblati 96, è in programma il concerto del chitarrista Rocco Daniele Carlucci. L’artista proporrà un percorso musicale che attraversa il repertorio classico, romantico e fauvista con brani di Mauro Giuliani, Agustín Barrios, Heitor Villa-Lobos e Francisco Tárrega. L’ingresso prevede un contributo associativo di 8 euro. Informazioni al 327 0044269, al 329 1148371 o all’indirizzo [email protected].🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Mariuccia Linder Teatranimahub, concerto di Natale per la rassegna "Mariuccia Linder" Unisciti a noi per un magico concerto di Natale, parte della rassegna Al Teatranimahub si apre la rassegna Mariuccia Linder: in scena “Quando cade l’acrobata entrano i clown” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mariuccia Linder Al Teatranimahub di Agrigento il concerto del chitarrista Rocco Daniele CarlucciPrimo appuntamento del 2026 con la rassegna teatrale Mariuccia Linder 2025/2026, ideata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ... scrivolibero.it Primo appuntamento del 2026 con la rassegna teatrale Mariuccia Linder 2025/2026, ideata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di Mariuccia Linder, insegnante di Educazio - facebook.com facebook

