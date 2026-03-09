Paolini soffre ma batte alla sua maniera Tomljanovic | è agli ottavi di Indian Wells

Paolini ha vinto contro Tomljanovic agli ottavi di Indian Wells, con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-1. La partita è stata combattuta e lunga, e Paolini ha concluso il match con determinazione. Al prossimo turno affronterà un’altra australiana, la qualificata Gibson.

Jasmine Paolini vince una partita alla sua maniera per staccare il pass che vale gli ottavi di finale di Indian Wells. Una vittoria importante soprattutto per restituire fiducia all’azzurra, contro Ajla Tomljanovic. 7-5 5-7 6-1 in 2 ore e 20 minuti di gioco, con i primi due set di livello alto e molto duri. Paolini ha avuto il merito di tenere sempre la concentrazione e non permettere all’australiana, gran colpitrice da fondo e dotata di una palla pesante, di prendere il largo. E così, dopo aver inseguito sia nel primo che nel secondo set, ha fatto emergere la maggior esperienza nei momenti importanti. Sfruttando anche un calo netto, sorprendente, di Tomljanovic nel set decisivo Jasmine torna dunque a vincere due partite di fila in un torneo prestigioso, 1000 o Slam, per la prima volta dalla semifinale a Wuhan lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini soffre, ma batte alla sua maniera Tomljanovic: è agli ottavi di Indian Wells LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’australiana sulla strada verso gli ottaviBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026 tra Jasmine Paolini e... LIVE Paolini-Tomljanovic, 7-5, 5-7, 6-1, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince un’altra lotta e strappa il pass per gli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 5-7 6-1 Risposta di diritto lungolinea e vincente della numero 7 WTA. Una raccolta di contenuti su Indian Wells. Temi più discussi: Paolini soffre, ma batte alla sua maniera Tomljanovic: è agli ottavi di Indian Wells; Paolini rimonta Potapova e vola al terzo turno; Paolini fatica, ma vince: Potapova ko in 3 set; Tennis Tracker, Indian Wells: Zverev elimina Berrettini, Cobolli batte Kecmanovic, Musetti ko. Paolini-Potapova: highlights Wta Indian Wells. VIDEOJasmine Paolini soffre ma rimonta all’esordio nel WTA 1000 di Indian Wells, battendo Anastasia Potapova 6-7, 6-2, 6-3 in 2h33'. Perso il primo set al tie-break, l’azzurra cambia ritmo e ribalta la par ... sport.sky.it Jasmine Paolini rischia con la naturalizzata Anastasia Potapova, poi rimonta e accede al 3° turno a Indian WellsJasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 7 del seeding, soffre ma supera il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells: l'azzurra, ... oasport.it Tennis, WTA 1000 Indian Wells, Jannik Sinner in campo contro Shapovalov Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmin - facebook.com facebook Sinner proverà a riprendersi da un inizio di stagione difficile con il torneo Indian Wells, uno dei Masters 1000 più prestigiosi e più ricchi x.com