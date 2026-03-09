LIVE Paolini-Tomljanovic 7-5 5-7 6-1 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurra vince un’altra lotta e strappa il pass per gli ottavi

Al WTA Indian Wells 2026, l’italiana ha affrontato la sfida contro una tennista di livello e ha vinto in tre set, con i punteggi di 7-5, 5-7 e 6-1. La partita è iniziata con un primo set molto equilibrato, seguito da un secondo che ha visto l’avversaria riaprire i giochi. Nel terzo, l’azzurra ha preso il comando e ha concluso la partita con una risposta di diritto lungolinea e vincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 5-7 6-1 Risposta di diritto lungolinea e vincente della numero 7 WTA. La portacolori del bel paese strappa il pass per gli ottavi dove affronterà Gibson. 30-40 Diritto incrociato e vincente di ”Jas”. Match point. 30-30 Largo lo schiaffo al volo di diritto incrociato giocato a metà campo dell’azzurra. 15-30 Rovescio incrociato e vincente della toscana. 15-15 Diritto incrociato e vincente di Paolini. 15-0 Servizio esterno vincente dell’australiana. 5-1 Ace interno dell’italiana. 40-30 Servizio interno vincente della numero 7 WTA. 30-30 Lunga la risposta di diritto lungolinea di Tomljanovic. 15-30 In rete il rovescio lungolinea giocato in difesa dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Tomljanovic, 7-5, 5-7, 6-1, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince un’altra lotta e strappa il pass per gli ottavi LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’australiana sulla strada verso gli ottaviBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026 tra Jasmine Paolini e... LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Noskova si aggiudica il secondo parziale per 6-4. Approfondimenti e contenuti su LIVE Paolini Tomljanovic 7 5 5 7 6 1.... Temi più discussi: LIVE Paolini-Tomljanovic, 7-5, 5-7, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si va al terzo e decisivo set; Indian Wells su SuperTennis: Paolini rimonta Potapova, al 3° turno trova l'australiana Tomljanovic; Paolini-Tomljanovic, terzo turno Wta 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Paolini fatica, ma vince: Potapova ko in 3 set. Paolini-Tomljanovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streamingJasmine Paolini affronterà quest'oggi il terzo turno nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà ... oasport.it LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra insegue gli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells ... oasport.it Tennis, WTA 1000 Indian Wells, Jasmine Paolini vince in rimonta il 1° set contro Tomljanovic per 7-5 Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-w - facebook.com facebook “ #tomljanovic combina pasticcio contro break 4-3” @effe7effe #paolini rientra subito #BNPParibasOpen x.com