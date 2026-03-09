Indian Wells 2026 Paolini vince con Tomljanovic | l’Azzurra soffre ma poi vola agli ottavi

A Indian Wells 2026 Jasmine Paolini ha sconfitto Ajla Tomljanovic in tre set, conquistando l'accesso agli ottavi di finale del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria dell’azzurra, che ha sofferto nei primi game ma ha poi preso il comando del match. La sfida si è svolta nel corso del weekend, con Paolini che ha ottenuto un risultato importante nel torneo californiano.

Miami, 9 marzo 2026 – Jasmine Paolini non delude a Indian Wells. L'azzurra batte Ajla Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 californiano. Per Jasmine, successo che arriva al termine di un match molto tirato: dopo aver vinto 7-5 il primo parziale, la toscana ha perso il secondo set con lo stesso punteggio. Decisivo la scatto del terzo e ultimo parziale, chiuso con un netto 6-1. L'ostacolo al prossimo turno sarà l'australiana Talia Gibson.

Paolini soffre, ma batte alla sua maniera Tomljanovic: è agli ottavi di Indian WellsJasmine Paolini vince una partita alla sua maniera per staccare il pass che vale gli ottavi di finale di Indian Wells.

