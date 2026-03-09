Paola Pinna | radici classiche e fragilità della Gen Z a Trieste

Nella nona puntata della rubrica dedicata ai nuovi talenti musicali si parla di Paola Pinna, una cantautrice e pianista che si sta facendo conoscere nel Friuli-Venezia Giulia. La sua musica combina influenze classiche con sonorità moderne, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La puntata si concentra sulla sua carriera e sulle caratteristiche del suo stile artistico.

La nona e penultima puntata della rubrica dedicata ai nuovi talenti musicali si concentra su Paola Pinna, una cantautrice e pianista che sta ridefinendo il concetto di musica emergente nel Friuli-Venezia Giulia. L’artista ha scelto di trasformare le emozioni più intime e la fragilità della sua generazione in brani pop sinceri, unendo radici classiche a una sensibilità moderna. La registrazione del video è avvenuta nella serata di domenica 8 marzo 2026, quando il cielo triestino era sereno con temperature di 9 gradi e venti leggeri di 1.3 nodi da ESE. Il progetto Musica emergente prosegue così il suo percorso di scoperta, offrendo uno spaccatura reale sulla scena musicale locale che va oltre i soliti schemi promozionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

