Questa settimana Radix porta gli spettatori tra Trieste e Casale Monferrato, due città che raccontano le radici dell’Italia. Edoardo Sylos Labini guida il viaggio, che si svolge tra confini e memorie del Risorgimento. La trasmissione andrà in onda domani sera alle 23.

Nuovo doppio appuntamento con Radix, il programma condotto da Edoardo Sylos Labini, in onda domani, venerdì 13 febbraio, alle 23.10 su Rai 3. La trasmissione propone un viaggio in due città simbolo della storia e dell’identità italiana, Trieste e Casale Monferrato, raccontate attraverso le figure che ne hanno segnato il destino culturale, politico e civile. Trieste, crocevia di popoli e culture. La prima tappa conduce a Trieste, città di confine plasmata nei secoli da incontri e contaminazioni. L’impronta mitteleuropea, l’eredità dell’Impero asburgico e una vivace tradizione letteraria e scientifica convivono con la presenza di comunità diverse, rendendo il capoluogo giuliano un unicum nel panorama italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Radix tra confini e Risorgimento: viaggio a Trieste e Casale Monferrato sulle tracce delle radici d’Italia

Approfondimenti su Radix Trasmissione

Domani “Radix” torna in tv con una nuova puntata.

Radix a Lecce, nel cuore del Salento, invita a scoprire le radici di una città di pietra, luce e storia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Radix Trasmissione

Radix tra confini e Risorgimento: viaggio a Trieste e Casale Monferrato sulle tracce delle radici d’ItaliaDoppia tappa per Radix su Rai 3: Edoardo Sylos Labini porta il pubblico alla scoperta di Trieste e Casale Monferrato, città simbolo della storia italiana ... msn.com

Radix: un lungo viaggio a La Spezia, tra storia, innovazione e futuroEdoardo Sylos Labini accompagna i telespettatori alla scoperta di La Spezia, città identitaria della Liguria, in un viaggio che attraversa storia, arte e personaggi che hanno segnato il suo volto ... msn.com

In occasione del Giorno del Ricordo, celebrato come ogni anno a Casale Monferrato, ho voluto mantenere viva la memoria di uno straordinario connazionale come il medico Geppino Micheletti. x.com

Studio Alessandra Rosso, Consulenza Patrimoniale | Casale Monferrato - facebook.com facebook