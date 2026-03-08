Musica emergente episodio 9 Paola Pinna | Parlo di emozioni e fragilità della mia generazione VIDEO

La nona e penultima puntata di "Musica emergente" è dedicata a Paola Pinna, cantautrice e pianista che unisce radici classiche a una sensibilità contemporanea. Si avvicina al cantautorato nel 2021, trasformando emozioni e frammenti di vita in canzoni pop intime e sincere. La sua musica nasce dal bisogno di raccontare ciò che spesso resta in silenzio: le fragilità, i legami, le contraddizioni del presente. Musica emergente (episodio 6), Haram!: "La nostra musica ha il sapore del kren" (VIDEO) . 🔗 Leggi su Triesteprima.it

