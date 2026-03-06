Crisi energetica niente medicine e la morsa di Trump | perché Cuba è sull’orlo del collasso

Cuba si trova in una situazione critica a causa di una grave crisi energetica, che ha portato alla sospensione delle forniture di petrolio e di denaro provenienti dal Venezuela, sua principale fonte di approvvigionamento. Questa situazione ha causato anche la mancanza di medicine e di altri beni essenziali, mentre le restrizioni imposte dall’amministrazione americana sotto l’amministrazione Trump hanno aggravato ulteriormente le difficoltà del Paese.

Cuba è sull’orlo del collasso. «Abbiamo tagliato tutto il petrolio, tutto il denaro, tutto ciò che arrivava dal Venezuela, che era l’unica fonte. Anche Cuba cadrà», ha dichiarato Donald Trump. Nel frattempo, una colonna europea del convoglio flotilla «Nuestra América» tenterà di sfidare l’embargo statunitense, in vigore da oltre sessant’anni, per portare aiuti sull’isola. Tra i partecipanti ci sarà anche l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, che ha annunciato l’intenzione di trasportare medicine. Tutto questo accade mentre Cuba vive una gravissima crisi economica ed energetica. Il Paese è paralizzato da blackout che possono durare fino a venti ore al giorno, mentre carburante, cibo e medicine scarseggiano. 🔗 Leggi su Open.online

Trump: "Valutiamo un'acquisizione amichevole di Cuba". Il commissario Onu: "L'isola è sull'orlo del collasso"

Cuba a secco: crisi benzina tra razionamenti, mercato nero e sanzioni USA, l'isola sull'orlo del collasso energetico. Cuba al Collasso: La Benzina un Lusso Inaccessibile, Tra Razionamenti e Mercato Nero Cuba sta affrontando una crisi energetica senza precedenti

