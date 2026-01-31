Panico al mercato di Centocelle | armato di coltello minaccia i passanti

Paura al mercato di Centocelle, dove un uomo armato di coltello ha messo in allerta i passanti. È successo nella tarda mattinata di venerdì 30 gennaio. Una pattuglia della polizia locale si è subito messa in azione, intervenendo in piazzale delle Gardenie per bloccare l’uomo. Nessuno è rimasto ferito, ma il panico tra le persone è stato grande.

Paura al mercato rionale di Centocelle dove un uomo armato di coltello ha minacciato i passanti. I fatti nella tarda mattinata di venerdì 30 gennaio, quando una pattuglia del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale è intervenuta in piazzale delle Gardenie per fermare l'uomo armato.

