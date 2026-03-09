Palombina | uomo travolto blocco totale sulla linea Adriatica

Nella zona di Palombina, alle ore 20, un uomo è stato investito da un treno merci sulla linea Adriatica, causando un blocco totale del traffico ferroviario nella zona. La tragedia si è verificata sui binari nel punto centrale di Palombina, causando l’interruzione dei collegamenti e la sospensione dei servizi ferroviari. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Una vita si è spenta bruscamente sui binari della linea Adriatica, nel punto nodale di Palombina, dove un uomo è stato travolto da un treno merci intorno alle 20.30 di ieri sera. Le indagini della Polfer cercano ancora di stabilire se si tratti di un incidente fortuito o di un gesto volontario, mentre la circolazione ferroviaria rimane bloccata. L'evento ha causato ritardi significativi per i collegamenti nazionali, coinvolgendo treni ad alta velocità e Intercity diretti verso Milano Centrale e Pescara. Sul luogo del dramma sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari, che hanno potuto solo constatare il decesso immediato della vittima, le cui generalità restano sconosciute.