Nel weekend si è disputata la quattordicesima giornata del campionato italiano di basket femminile A1. Le principali protagoniste della classifica hanno confermato la loro supremazia, senza grandi sorprese. Tra le protagoniste di questa giornata, Santucci e Cubaj hanno brillato con prestazioni di rilievo, contribuendo alla vittoria delle loro squadre. Un turno che ha confermato l’equilibrio e la qualità del torneo nazionale femminile.

Si è disputato nel weekend il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano femminile di basket, un turno che non ha regalato sorprese clamorose, con le tre dominatrici della classifica a imporsi senza problemi. Un turno che ha però regalato alcune ottime prestazioni da parte delle italiane. Nel primo match di giornata netta vittoria di Schio in casa contro Broni per 81-40 e a spiccare tra le venete ci sono state Costanza Verona, autrice di 10 punti e 6 assist, e Olbis André, anche lei con 10 punti all’attivo. Successo per 51-61, invece, per Campobasso a casa di Derthona e da evidenziare ci sono i 10 punti di Sara Madera, ma anche gli 8 assist di Stefania Trimboli per le ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della quattordicesima giornata di A1. Santucci e Cubaj show per Venezia

Leggi anche: Basket femminile, le migliori italiane della 3 giornata di A1. Doppia doppia per Lorela Cubaj

Leggi anche: Basket femminile, le migliori italiane della 3a giornata di A1. Doppia doppia per Lorela Cubaj

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Coppa Italia femminile di basket, senza gli uomini; Presentate le A2A Final Eight 2026 di Coppa Italia Serie A1 e A2 nella Cittadella dello Sport di Tortona; Basket femminile, blitz esterni di Campobasso e Venezia in Serie A1. Vince anche Schio; Final Eight Coppa Italia Basket Femminile 2026 a Tortona: ecco chi sono le 5 top player italiane più attese.

Basket femminile, le migliori italiane della quattordicesima giornata di A1. Santucci e Cubaj show per Venezia - Si è disputato nel weekend il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano femminile di basket, un turno che non ha regalato sorprese clamorose, ... oasport.it