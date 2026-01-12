Volley i migliori italiani della 15ma giornata di Superlega Tommaso Ichino il nome nuovo in una giornata tinta d’azzurro

Ecco un’analisi dei migliori italiani della 15ª giornata di Superlega, con particolare attenzione a Tommaso Ichino, figura emergente, e Simone Giannelli, protagonista nella vittoria contro Modena. Un approfondimento sui risultati e le prestazioni più significative di questa giornata, con un focus sui giocatori che si sono distinti sul campo.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 15ª GIORNATA DI SUPERLEGA. SIMONE GIANNELLI: Protagonista assoluto della vittoria contro Modena. Anche nei momenti complicati non perde la tramontana, smista i palloni con grande intelligenza e precisione e mette a segno anche 8 punti, tra ace e attacchi vincenti. LUCA PORRO: Che partita del giovane schiacciatore di Modena che mette paura a Perugia con 19 punti, il 63% in ricezione e il 58% in attacco con 4 muri. Non basta per togliere punti alla capolista. MATTIA BOTTOLO: Partita complicata, per tanti motivi, non solo per Padova dall’altra parte della rete. Lui la chiude con 14 punti e percentuali da paura, il 60% in ricezione e il 69% in attacco, due muri e un ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

