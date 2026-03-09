L'Atalanta si sta preparando per la sfida contro il Bayern, con il tecnico Palladino che ha dichiarato:

"Non vogliamo porci limiti, ce la giocheremo ma dobbiamo essere noi stessi" BERGAMO - "Per noi domani sarà una notte magica, bellissima, che vogliamo goderci. È un sogno essere agli ottavi e affrontare una squadra così forte, una delle più forti al mondo e forse la più in forma in Europa. Conosciamo la loro forza ma i sogni esistono per viverli e noi vogliamo viverlo a occhi aperti. Vogliamo giocarcela, essere competitivi, metterli in difficoltà. Siamo in casa nostra e vogliamo ripetere la prestazione vista col Borussia Dortmund". Raffaele Palladino prova ad alleggerire la tensione alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions che vedrà domani l'Atalanta ospitare il Bayern Monaco.

© Ilgiornaleditalia.it - L'Atalanta si prepara per il Bayern, Palladino "Vogliamo un'altra notte magica"

