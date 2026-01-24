FLC CGIL | Negato l’ingresso in Palestina a delegazione internazionale Attacco al diritto all’istruzione

La FLC CGIL segnala il diniego di ingresso in Palestina a una delegazione internazionale di sindacati dell’istruzione, tra cui la stessa federazione, avvenuto il 23 gennaio al confine tra Israele e Palestina. Questo episodio rappresenta una limitazione al diritto all’istruzione e alla solidarietà internazionale, evidenziando le tensioni che ancora coinvolgono la regione e le difficoltà nel garantire la libertà di movimento e il confronto tra lavoratori e sindacati.

La delegazione avrebbe dovuto incontrare, tra gli altri, il Ministro dell'Istruzione palestinese e la Governatrice di Ramallah. In programma anche visite a due scuole a rischio demolizione da parte dell'esercito israeliano e la cerimonia di laurea per un gruppo di insegnanti che hanno partecipato a un progetto promosso dalla stessa FLC. La Federazione italiana sottolinea il valore simbolico della missione, che intendeva dare visibilità all'impegno di tanti docenti in un contesto estremamente complesso. "Questi insegnanti rappresentano il futuro dell'istruzione palestinese. Rappresentano resilienza, impegno e speranza.

