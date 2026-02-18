Epstein Files la rimozione del vero scandalo nella narrazione italiana | l’esistenza di una rete di impunità globale

Gli esperti con mandato del Consiglio Onu per i diritti umani hanno formulato una valutazione che modifica radicalmente il perimetro della discussione pubblica: i fatti emersi dagli Epstein Files, per portata, sistematicità e dimensione transnazionale, potrebbero superare la soglia dei crimini contro l’umanità. Vengono richiamate categorie giuridiche precise – schiavitù sessuale, violenza riproduttiva, sparizioni forzate, tortura, trattamenti inumani e degradanti – insieme all’ipotesi dell’esistenza di una «rete criminale globale». Non si tratta di una suggestione giornalistica ma di un’ipotesi che appartiene al lessico del diritto internazionale penale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Epstein files, esperti Onu: “una rete criminale globale”Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che i file Epstein rivelano una rete criminale a livello mondiale.

Epstein files, scandalo globale e silenzi imbarazzantiIl caso Epstein torna a far parlare di sé, ma questa volta sembra che l’intera vicenda sia passata sotto silenzio.

Argomenti discussi: Bufera politica su Pam Bondi accusata di aver censurato nomi illustri negli Epstein Files; In Europa si moltiplicano i casi di licenziamento a causa degli Epstein Files; Gli Epstein files possono spingere William d'Inghilterra a chiedere la rimozione dello zio Andrea dalla linea di successione al trono; Blog | Francesca Albanese: com'è arrivata fin lì e perché Francia e altri stati ne chiedono la rimozione dall'ONU.

I segreti negli Epstein Files: cosa nascondono i documenti censuratiAl centro dell’inchiesta ci sono i cosiddetti redacted files: documenti diffusi con ampie censure che, secondo parlamentari di entrambi i partiti e le stesse vittime, avrebbero protetto i nomi dei ... la7.it

Whoopi Goldberg svela: C'è anche il mio nome nei file Epstein. La richiesta di un charter e la spiegazione in tvLa conduttrice e attrice Whoopi Goldberg ha rivelato durante il suo programma televisivo, The View, di essere stata citata nei file di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 ... affaritaliani.it

