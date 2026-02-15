La chiamano da tempo Hospital Lake. È la grossa pozzanghera situata in via Rosario, nell’area retrostante l’ospedale civile di Guastalla. Quando piove in modo insistente a ridosso della strada, nei pressi dell’accesso alla palazzina degli infermieri del Servizio domiciliare, si crea una grossa pozzanghera, che appare sempre più vasta e profonda. L’acqua finisce in parte sulla strada, con i veicoli (moto ma anche bici, ambulanze, le autovetture.) che sono costretti a spostarsi sull’opposta corsia, invadendo l’area destinata a coloro che arrivano dalla parte opposta, con potenziale rischio di incidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Rosario è un lago. Auto e pedoni in pericolo

Il tetto dell'antico ospedale medievale di via Santa Maria in Gradi sta cedendo a causa delle intense piogge recenti.

La variante della SS 38 a Tirano è stata aperta, ma molti temono già che possa aumentare i rischi per pedoni e ciclisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Via Rosario è un lago. Auto e pedoni in pericolo; Sant’Agata: dove la preghiera diventa cammino e fraternità, racconto dal cordone; FOTO Vescovo Palmieri: A Lourdes la gioia diventa una speranza che non va più via; Giornata del Malato: le celebrazioni dell'11 febbraio.

Fumo e fiamme a Brancaccio, incendio in un edificio di via Sferruzza CLICCA PER IL VIDEOL'incendio è scoppiato intorno a metà pomeriggio. Le operazioni sono rese difficili dal vento che, in queste ore, sta spirando su Palermo. ilsicilia.it

Siracusa, alla Casa del Libro Rosario Mascali un incontro dedicato a Lina Prosa e al suo Futuro poetico sicilianoAlla Casa del Libro Rosario Mascali incontro con Lina Prosa per la presentazione di Futuro poetico siciliano, tra teatro, mito e identità siciliana ... siracusanews.it

DORIAN – Carnival Party ’26, una grande serata di Carnevale per festeggiare il Martedì Grasso all’insegna della musica, del divertimento e dell’atmosfera in maschera. Martedì 17 febbraio, al Dorian in via Rosario Gerbasi 6 – Palermo, ti aspetta una festa tu facebook

#Sedini, interventi dei tecnici di #Abbanoa in via Ambulatorio e presso le Sorgenti Vena Manna, a #Ossi in via Cervi, a #NugheduSanNicolò in via La Marmora, a #Ozieri in via Lai, via Rosario e via Nazario Sauro, a #Oschiri in via Nuoro e a #Berchidda in via x.com