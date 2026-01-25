Crolla il tetto dell' ospedale medievale di via Santa Maria in Gradi | pericolo per auto e pedoni | FOTO
Il tetto dell'antico ospedale medievale di via Santa Maria in Gradi sta cedendo a causa delle intense piogge recenti. La struttura della Domus Dei rappresenta ora un rischio per auto e pedoni che transitano nell’area, una delle più trafficate della città. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori danni alla storica costruzione.
Il tetto dell'antico ospedale medievale sta cedendo sotto i colpi del maltempo. Dopo le recenti piogge, la struttura della Domus Dei in via Santa Maria in Gradi è diventata un pericolo concreto per chiunque si trovi a passare in una delle arterie più trafficate della città. Basta alzare lo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Viterbo, recupero della chiesa di Santa Maria in Gradi: "Nel 2026 verrà aperta parzialmente" | FOTO
