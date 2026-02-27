Strade Maestre torna in Campania | il cammino dei nomadi digitali attraversa l’Alto Casertano

Strade Maestre torna in Campania per il secondo anno consecutivo, portando il suo percorso tra le strade dell’Alto Casertano. Il progetto educativo coinvolge studenti e insegnanti in un’esperienza di apprendimento in movimento, trasformando un anno scolastico in un viaggio attraverso diverse regioni italiane. La tappa campana rappresenta la continuazione di questa iniziativa itinerante dedicata ai nomadi digitali.

Discussioni sull' argomento Strade Maestre torna in Campania

