Bollate rubati i cavi della pubblica illuminazione | strada al buio
. I ladri di rame sono tornati a colpire in città, e questa volta il danno che hanno causato è di quelli fastidiosi, come ci conferma anche il sindaco. E’ accaduto giorni fa e la notizia si è diffusa solo a causa. del buio. Furto di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Rubati i cavi dell'illuminazione in un pozzetto di via Castelforte: fuori uso oltre 30 lampioni
Leggi anche: Al via il completamento della transizione a led dell’illuminazione pubblica
Bollate, rubati i cavi della pubblica illuminazione: strada al buio.
Bollate, rubati i cavi della pubblica illuminazione: strada al buio - I ladri di rame sono tornati a colpire in città, e questa volta il danno che hanno ... ilnotiziario.net
Nuovi agenti in servizio a Bollate. Sono cinque i nuovi agenti entrati a far parte della Polizia locale di Bollate, rafforzando la presenza sul territorio e il lavoro di prevenzione e sicurezza a servizio della comunità. Un passo concreto per una città più - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.