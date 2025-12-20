PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CREMONESE 0-0 | Sarri in attacco è un disastro Baschirotto solido
Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 16a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Danilo Cataldi, Noslin e Baschirotto (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Provedel 6 Marusic 5,5 Gila 6 Romagnoli 6 Pellegrini 6. Dall’82’ Lazzari sv Guendouzi 5,5 Cataldi 5,5 Vecino 5. Dal 63? Belahyane 6 Cancellieri 5 Castellanos 5 Pedro 5. Dal 63? Noslin 5 All.: Maurizio Sarri 5,5 Cremonese. Audero 6 Terracciano 5,5 Baschirotto 6,5 Folino 6,5. Dal 69? Ceccherini 5,5 Barbieri 6,5. Dall’87’ Floriani sv Bondo 6 Grassi 5,5. Dal 69? Vandeputte 6 Johnsen 6. Dal 76? Zerbin 5,5 Pezzella 6 Bonazzoli 6. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO LAZIO-BOLOGNA 1-1: Orsolini spento, Tavares fa un disastro dopo l’altro
Leggi anche: Lazio-Cremonese 0-0: l'attacco di Sarri non brilla, finisce in parità all'Olimpico
Parma-Lazio 0-1: Noslin fa godere i biancocelesti, Sarri in 9 passa al Tardini; Torino-Cremonese 1-0, pagelle e tabellino: Vlasic determinante, Zapata lottatore, Baschirotto sorpreso, Vardy spento; Noslin entra e decide, voto altissimo anche per Provedel; Al Torino basta Vlasic: successo di misura contro la Cremonese.
Lazio-Cremonese 0-0, pagelle e tabellino: partita scialba, Gila e Baschirotto dominano sugli attaccanti - Pochissime conclusioni nello specchio, grande equilibrio ed emozioni praticamente inesistenti nella prima partita del 16esimo turno di Serie A tra Lazio e Cremonese. msn.com
Lazio-Cremonese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di sabato 20 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca tabellino. calciomagazine.net
LIVE Lazio-Cremonese: 88' entra Floriani Mussolini - La Lazio ospita la Cremonese nel turno numero sedici, anticipo della domenica, della Serie A 2025 2026: segui la partita, LIVE su Lazionews. msn.com
Napoli, è finale: Hojlund show (gol e assist) stende il Milan 2-0. Conte si prende la rivincita su Allegri Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale di Supercoppa. Decidono Neres e Hojlund (MVP). Le pagelle e il tabellino.... - facebook.com facebook
PAGELLE E TABELLINO #BolognaJuve 0-1: #Spalletti azzecca i cambi, #David spreca e #Openda è on fire @RiccardoMeloni4 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.