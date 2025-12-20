Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 16a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Danilo Cataldi, Noslin e Baschirotto (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Provedel 6 Marusic 5,5 Gila 6 Romagnoli 6 Pellegrini 6. Dall’82’ Lazzari sv Guendouzi 5,5 Cataldi 5,5 Vecino 5. Dal 63? Belahyane 6 Cancellieri 5 Castellanos 5 Pedro 5. Dal 63? Noslin 5 All.: Maurizio Sarri 5,5 Cremonese. Audero 6 Terracciano 5,5 Baschirotto 6,5 Folino 6,5. Dal 69? Ceccherini 5,5 Barbieri 6,5. Dall’87’ Floriani sv Bondo 6 Grassi 5,5. Dal 69? Vandeputte 6 Johnsen 6. Dal 76? Zerbin 5,5 Pezzella 6 Bonazzoli 6. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CREMONESE 0-0: Sarri, in attacco è un disastro. Baschirotto solido

