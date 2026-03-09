La Commissione Bilancio della Camera ha respinto la proposta di legge unitaria che prevedeva di estendere il congedo di paternità da dieci giorni a cinque mesi. La decisione si è basata sulla mancanza di fondi disponibili per finanziare l’allargamento del periodo di congedo. La proposta era stata presentata dall’opposizione e riguarda i padri che desiderano prendersi più tempo con i figli appena nati.

La Commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge unitaria n. 2228 presentata dall’opposizione per estendere il congedo di paternità da dieci giorni a cinque mesi. La decisione, presa martedì 24 febbraio, si basa sul parere negativo della Ragioneria Generale dello Stato che ha evidenziato l’assenza di coperture finanziarie per sostenere una retribuzione al 100% del reddito per entrambi i genitori. L’iniziativa, promossa dalla segretaria del PD Elly Schlein e sostenuta da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Azione e +Europa, mirava a ridistribuire equamente la cura dei figli tra madri e padri. Nonostante i dati mostrino un triplicarsi dell’utilizzo del congedo di paternità tra il 2013 e il 2022, il blocco finanziario ha impedito qualsiasi modifica normativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padri, 5 mesi di congedo: bocciata la proposta per mancanza di fondi

