Congedo parentale paritario già bocciata la proposta | la destra vota contro Le opposizioni | Meloni spieghi

La proposta di congedo parentale paritario ha subito un rifiuto deciso da parte della maggioranza di destra in commissione Bilancio della Camera, che ha votato contro. La decisione nasce dal timore di costi aggiuntivi e dalla volontà di mantenere lo status quo. Le opposizioni chiedono chiarimenti all’esecutivo, accusando il governo di bloccare una misura attesa da tempo. La discussione prosegue tra le diverse forze politiche sulla questione.

Neanche il tempo di discutere in Aula o di cercare un’asse tra i partiti che la proposta di congedo parenatale paritario è stata bocciata dalla maggioranza di destra in commissione Bilancio della Camera. Uno stop arrivato poche ore dopo che la Ragioneria ha dichiarato “inidonee” le coperture economiche. L’iniziativa delle opposizioni unite non ha trovato alcuna sponda nel fronte governativo: nonostante la richiesta di riapertura dei termini degli emendamenti per provare a proporre una copertura diversa o una sospensione per approfondire tecnicamente i rilievi della ragioneria arrivati oggi, la destra ha approvato il parere soppressivo del testo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Niente da fare per il congedo parentale paritario obbligatorio: destra boccia proposta delle opposizioniLa commissione Bilancio della Camera ha respinto la proposta delle opposizioni sul congedo parentale paritario, motivando la decisione con esigenze di bilancio.

Congedo parentale uguale per madri e padri, la proposta delle opposizioni va avanti in Commissione. Pd e M5s: “La destra non la ostacoli”In Italia, la proposta di legge per parificare il congedo parentale tra madri e padri, sostenuta da opposizioni come PD e M5s, prosegue il suo iter in Commissione Lavoro alla Camera.

