Ai Gigli tornano i pacchi smarriti Sei giorni di caccia al tesoro tra acquisti a sorpresa

Dal 10 al 15 marzo, il Centro Commerciale I Gigli ospiterà nuovamente l’evento dei “pacchi smarriti” organizzato da Poka Joia, azienda francese specializzata nella vendita di pacchi mai ritirati. L’iniziativa, che prevede una serie di giornate dedicate a una vera e propria caccia al tesoro tra acquisti a sorpresa, torna nel centro commerciale toscano per la seconda volta.

Tornano a Centro Commerciale I Gigli i “pacchi smarriti”. Da lunedì 10 a sabato 15 marzo il centro commerciale ospiterà nuovamente l’evento firmato Poka Joia, realtà leader in Francia nella vendita certificata di pacchi mai ritirati, che fa tappa in Toscana con un appuntamento del suo tour nazionale. Per sei giorni migliaia di pacchi dimenticati, provenienti da circuiti legali e certificati, saranno messi a disposizione dei visitatori. All’interno può esserci di tutto: capi di moda, prodotti tecnologici, articoli per la casa, accessori, prodotti beauty e altri oggetti, talvolta anche di grande valore. Il contenuto resta però sconosciuto fino all’apertura, trasformando l’acquisto in una vera e propria “caccia al tesoro”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La caccia al tesoro dei pacchi a sorpresa: in coda per averli, 10 minuti per sceglierliCasalecchio, 2 febbraio 2026 - Una distesa di confezioni pronte a essere scartate, tra il fremito dell’attesa e la magia della scoperta.

Ai Gigli tornano i ‘pacchi dimenticati’. Due euro all’etto per l’acquisto al buioCampi Bisenzio (Firenze), 7 marzo 2026 – Tornano i “pacchi smarriti” al centro commerciale I Gigli dal 10 al 15 marzo.

