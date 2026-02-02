La fila si allunga nel pomeriggio di Casalecchio, con le persone che aspettano pazientemente di prendere i pacchi a sorpresa. Ci sono decine di confezioni appoggiate sui tavoli e ognuno ha solo 10 minuti per sceglierne uno. La scena si ripete ogni anno, con l’entusiasmo che si mescola all’attesa, mentre la gente si affretta per non perdere l’occasione di scoprire cosa si nasconde dentro quei pacchi.

Casalecchio, 2 febbraio 2026 - Una distesa di confezioni pronte a essere scartate, tra il fremito dell’ attesa e la magia della scoperta. Così il ritorno dell’evento di King Colis è stato capace di richiamare fin dalle prime ore una grande folla al centro commerciale Gran Reno, riempiendo le corsie di curiosi pronti a scoprire — ma solo dopo l’acquisto — il contenuto dei pacchi misteriosi. La caccia al tesoro tra i pacchi smarriti. La tappa bolognese ha infatti registrato fin da subito entusiasmo e partecipazione, tra chi cercava di indovinare il contenuto dei pacchi scuotendoli con le mani e chi invece non vedeva l’ora di scartarli, incrociando le dita nella speranza di trovare un po’ di fortuna in questa vera e propria caccia al tesoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La caccia al tesoro dei pacchi a sorpresa: in coda per averli, 10 minuti per sceglierli

Approfondimenti su Casalecchio Caccia

Il 3 gennaio 2026, a San Vito dei Normanni, si svolgerà una Caccia al Tesoro nel centro storico, organizzata dai Patti Digitali di San Vito, Ceglie Messapica e Carovigno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Casalecchio Caccia

Argomenti discussi: Le emozioni: caccia al tesoro per bambini in biblioteca; Hey duggee: Il distintivo della caccia al tesoro Video; Al Chino Chini una caccia al tesoro per gli alunni di terza media; Il Bacco di Caravaggio e La Caccia al Tesoro Le Lanterne sulla Luna per un Carnevale indimenticabile!.

La caccia al tesoro dei pacchi a sorpresa: in coda per averli, 10 minuti per sceglierliIn tanti al Gran Reno di Casalecchio per il promo giorno di shopping ‘al buio’ di King Colis: venduti 500 chili di scatole in poco più di un’ora, nuova vita per gli oggetti delle buste smarrite destin ... msn.com

Dove trovare e come richiedere (gratis) le spille delle Olimpiadi: la caccia al tesoroL'aria di Olimpiadi a Milano si respira appieno e tra eventi, iniziative e gare vere e proprie c'è una sfida che rende protagonisti proprio tutti. Si tratta della caccia alle spille promossa da ... milanotoday.it

CACCIA AL TESORO IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO Parrocchia San Marco Ev. Licusati - 01 febbraio 2026 - facebook.com facebook