Discoteca P1 di Abano Terme | weekend tra musica live ballo e grandi hit di tutti i tempi

La Discoteca P1 di Abano Terme si appresta a vivere un weekend all'insegna di musica dal vivo, ballo e grandi hit di tutti i tempi, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e delle danze, tra emozioni, divertimento e spirito natalizio.

© Padovaoggi.it - Discoteca P1 di Abano Terme: weekend tra musica live, ballo e grandi hit di tutti i tempi La Discoteca P1 di via Giusti 21 ad Abano Terme si prepara a un fine settimana speciale, capace di unire musica dal vivo, ballo e grandi successi che hanno fatto la storia della disco, in una coinvolgente atmosfera natalizia.Venerdì 19 dicembreSi parte venerdì 19 dicembre con una serata dal. Padovaoggi.it Discoteca P1..Abano Terme..04/2022 Weekend di grande musica al P1 di Abano Terme - La discoteca P1 di via Giusti 21 ad Abano Terme si prepara a un fine settimana esplosivo, con serate che promettono divertimento, musica e ospiti speciali. padovaoggi.it Al P1 una settimana di musica e atmosfere speciali: dal liscio del martedì ai mega show del weekend - Settimana intensa alla Discoteca P1 di via Giusti 21 ad Abano Terme, che propone un programma capace di unire tradizione, ballo, live e grandi spettacoli. padovaoggi.it Venerdì 19 Dicembre | Discoteca P1 Sala Dance presenta “Musicassette 90/2000” Venerdì 19 Dicembre, ci vediamo in console, per una notte da ricordare Powered by P1 Disco Abano Terme Pd ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Club • Disco • Remembers INFO - facebook.com facebook