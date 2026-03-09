Özdemir | il leader turco che ha bloccato Merz e fermato l’Afd

Il leader turco Özdemir, figlio di immigrati turchi, sta influenzando la scena politica nel Baden-Württemberg, dove ha bloccato Merz e fermato l’Afd. La sua presenza nel panorama locale si fa sentire in modo deciso, modificando equilibri e dinamiche politiche. La sua azione ha avuto conseguenze dirette sugli sviluppi attuali e sui rapporti tra i diversi schieramenti.

Il figlio di immigrati turchi, Özdemir, sta riscrivendo le regole della politica tedesca nel Baden-Württemberg. La sua ascesa ha permesso ai Verdi di fermare l'avanzata del partito guidato da Merz e rilanciare le ambizioni nazionali del gruppo ambientalista. La vittoria elettorale in questa regione chiave segna un punto di svolta. L'atmosfera a Stoccarda è cambiata radicalmente: quella che un tempo era la capitale dell'automobile ora ricorda Detroit, con una crisi industriale che alimenta il consenso per l'Afd. Mentre i Verdi tornano al comando regionale, la destra estrema raddoppia i suoi voti, segnando uno scontro diretto tra due visioni opposte sul futuro del lavoro e della società.