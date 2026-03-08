Germania la Cdu di Merz verso la sconfitta nel primo test regionale | Verdi primi terza Afd che quasi raddoppia i consensi

In Germania, le prime proiezioni indicano che i Verdi si trovano in testa nelle elezioni regionali del Baden-Württemberg, mentre la Cdu di Friedrich Merz si posiziona al secondo posto. L’estrema destra di AfD riesce quasi a raddoppiare i consensi rispetto al passato e si colloca terza. Secondo le stime di Zdf, il partito del cancelliere sembra essere sulla strada della sconfitta in questa regione.

Verdi in testa, Cdu solo seconda. Terza l’estrema destra di AfD che quasi raddoppia il risultato. Secondo le prime proiezioni della Zdf, il partito del cancelliere Friedrich Merz si avvia alla sconfitta nella regione del Baden-Württemberg. Nonostante l’ampio vantaggio degli scorsi mesi, il partito dei Verdi è riuscito nella rimonta arrivando davanti alla Cdu: 31,7 contro il 30,3 per cento dei consensi. Come già previsto dai sondaggi, AfD festeggia guadagnando almeno 8 punti percentuali rispetto alla scorsa tornata e arrivando al 17,9. Crollo invece disastroso dei socialisti della Spd che erano dati sotto al 10 e invece stanno a malapena sopra la soglia di sbarramento del 5%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Elezioni regionali in Baden-Württemberg, exit poll: Verdi in testa con il 31,5%, Afd raddoppia i voti e vola al 18%I Verdi risultano in testa alle elezioni statali nel Baden-Württemberg, secondo le prime proiezioni diffuse dopo la chiusura delle urne.

Merkel irrompe nel congresso Cdu: Merz, 300 giorni per blindareMerz alla prova della Cdu: il congresso e l'ombra di Merkel sul futuro del partito Il partito cristiano-democratico tedesco (Cdu) è impegnato in un...

