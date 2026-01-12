Golden Globe 2026 il 16enne Owen Cooper premiato per ‘Adolescence’

Durante i Golden Globe 2026, la serie britannica ‘Adolescence’, diretta da Philip Barantini, ha ricevuto il premio come miglior miniserie. Il riconoscimento è andato al giovane attore Owen Cooper, 16 anni, protagonista della produzione. Questo successo evidenzia l’apprezzamento internazionale per il talento emergente e per un lavoro che affronta tematiche adolescenziali con sensibilità e realismo.

Trionfo per 'Adolescence' ai Golden Globe 2026. La serie tv britannica, diretta da Philip Barantini, è stata premiata come miglior miniserie. Riconoscimento anche per il 16enne Owen Cooper, il protagonista, per Stephen Graham, il padre del protagonista, e per Erin Doherty, che nella serie interpreta il ruolo di terapista. 'The Pitt', ambientato in un pronto soccorso a Pittsburgh, in Pennsylvania, è stato premiato invece come miglior serie tv drammatica.

