Owen Cooper l’attore dei primati Dal set di ‘Adolescence’ alla Premier League per l’Unicef

Owen Cooper, attore noto per il suo ruolo nella miniserie Netflix ‘Adolescence’ e per l’adattamento di ‘Wuthering Heights’, ha partecipato per la prima volta a Soccer Aid for UNICEF, diventando il più giovane partecipante mai scelto. A soli 16 anni è entrato in campo con celebrità del calcio e dello spettacolo, distinguendosi come il più giovane tra i volontari di questa iniziativa benefica.

A soli 16 anni entra in campo con le stelle del calcio e dello spettacolo. Owen Cooper, rivelazione della miniserie Netflix ‘Adolescence’ e volto del recente adattamento di Wuthering Heights, è il più giovane partecipante mai selezionato per Soccer Aid for UNICEF. Un record che profuma di consacrazione. Owen Cooper in campo con Wayne Rooney Il giovane attore farà parte della nazionale inglese nella ventesima edizione della partita benefica trasmessa da ITV, in programma il 31 maggio al London Stadium di West Ham. In squadra con lui ci saranno nomi pesanti: da Tom Hiddlestonal cantante Olly Murs, fino a icone del calcio come Wayne Rooney, Jermain Defoe, Joe Hart e Theo Walcott. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

